شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنقل قبل قليل عن بشرى سارة تسعد بها كل اليمنيين .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر في وزارة الدفاع اليمنية عن بشرى سارة من السعودية لكافة منتسبي الجيش الوطني مطلع الأسبوع القادم. وذكرت المصادر" أن لجان سعودية ستبدأ من مطلع الأسبوع القادم صرف مكرمة كاملة بالعملة السعودية لكافة منتسبي الجيش الوطني". وأضافت المصادر" أن المكرمة ستصرف للوحدات التي شملتها البصمة وكشوفات التصحيح الرسمية". وزارة الدفاع تنقل قبل قليل عن بشرى سارة تسعد بها اليمنيين .. شاهد

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