شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى دمت بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفها المدفعي والصاروخي على المنازل الآهلة بالسكان في قرى دمت، شمال الضالع، بعد فشلها في إحداث أي اختراق ميداني.

وقالت مصادر محلية، إن طفلين أصيبا ودمرت منازل لمدنيين، مساء أمس، بقصف شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة جنوب مديرية دمت بمحافظة الضالع.

وقال مصدر محلي، إن مسلحي مليشيات الحوثي نفذوا قصفاً بالأسلحة الثقيلة على قرية كرش جنوب مديرية دمت، ما أسفر عن إصابة طفلين وتضرر عدد من المنازل.

وأوضح المصدر أنه تم نقل الطفلين المصابين إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج جراء إصابتهما البليغة.

وتأتي هذه الانتهاكات بعد فشل الحوثيين في تحقيق أي انتصار ميداني في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية.