شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار ضخهم الان داخل معسكر جنوب اليمن والرعب يجتاح المدينة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر بمحافظة ابين جنوب اليمن سماع دوي انفجار قوي قبل قليل هز مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

وبحسب مصادر محلية فإن الانفجار الذي سمع في كل أرجاء مدينة زنجبار قبل قليل كان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في معسكر القوات الخاصة".. مشيرة إلى الانفجار الذي وقع بالقرب من السور من داخل المعسكر لم يحدث أي إصابات بشرية أو مادية".

وبحسب المصادر فإن الانفجار آثار الخوف والهلع في أوساط أهالي زنجبار وذلك من شدة قوته.. دون ان يعرف أسبابه حتى الان.

تفاصيل اوفى لاحقا..