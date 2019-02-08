شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من يكون .. أسوء سفير يمني منذ أربعين عاماً .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب الصحفي أنيس منصور في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن القيادة العليا ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بالنظر إلى مطالبات الرأي العام بإقالة سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية محمد مارم. وقال أنيس منصور في منشوره بالفيسبوك منذ عام 1978 لم تشهد بعثتنا الدبلوماسية مثل ماتشهده الان من فوضى بسبب محمد مارم. وتابع قائلا مكانه الحقيقي هو نادي ثقافي أو فني وليس في سفارة مهمة كسفارتنا في مصر. وأشار أن اتمنى من القيادة أن تسمع منا بإقالة مارم من منصبه كسفير في مصر. هذا وارتفعت الأصوات الكبيرة لدى غالبية الرأي العام بتغيير محمد مارم من منصبه كسفير في مصر بسبب فشله في كبح معاناة المواطنين اليمنيين في مصر.

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