شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: قبائل حجور حجة تعلن حالة طوارئ قصوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اليوم الجمعة قبائل حجور حجة شمال غربي البلاد عن حالة طوارئ قصوى في مناطقها ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر قبلية ل"بوابتي" إن رجاب القبائل أعلنوا حالة طوارئ قصوى في مناطق حجور وأفلح الشام".

وأضافت المصادر" أن قبائل حجور تدعوا كل رجال القبائل المحيطة إلى الاحتشاد الضخم لوقف ميلشيا الحوثي الانقلابية وتلقينها دروسا قاسية".

وتحشد ميلشيا الحوثي الانقلابية تعزيزات قتالية إلى محيط مناطق قبائل حجور في محاولة لفرض حصارا خانقا عليها.