شكرا لقرائتكم خبر عن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالغاء الرسوم على العمال اليمنيين في #السعـودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب ناشطون وإعلامیون یمنیون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودیة باستثناء الیمنیین من حزمة من القرارات الخاصة بتنظیم العمالة وسوق العمل السعودي والتي تمثل العمالة الیمنیة النسبة الكبرى من المتضررین منھا. وطالبت الحملة بمنح الیمنیین الراغبین في العودة إلى بلادھم التي تعاني من حالة حرب وتراجع كبیر في الأوضاع المعیشیة إعفاء من الرسوم والغرامات التي تحول دون عودتھم، حیث تشترط الأنظمة الخاصة بالإقامة والجوازات في السعودیة ضرورة دفع كافة الالتزامات المالیة على الوافد قبل السماح لھ بمغادرة الأراضي السعودیة بشكل نھائي.

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