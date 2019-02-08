شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب اليمنية تفجر مفاجأة جديدة ...كارثة كبيرة لليمنين تكشف عنهاتفاصيل مفاوضات "الجثث " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عضو لجنة الجثث بأنصار الله (الحوثيين) أحمد أبو حمرة عن التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية بشأن تبادل 2000 جثة، 1000 جثة من كل طرف، ينفذ على 3 مراحل.

وقال أبو حمرة في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، "اليوم تم التوصل مع الطرف الآخر فيما يخص تبادل الجثامين وكان هناك رقم محدد من الطرفين2000، 1000 من كل طرف من الجثث الموجودة لدى الطرف الآخر".

وأوضح أن "تنفيذ الاتفاق سيتم على 3 مراحل: الأولى بتبادل الجثث الموجودة في الثلاجة لدى كل طرف، وسوف تبدأ خلال 3 أسابيع من انتهاء المشاورات لتأتي بعدها المرحلة الثانية التي هي تبادل الجثث في المقابر البعيدة عن أرض المعركة والبعيدة عن خط التماس وإطلاق النار سوف تستمر لمدة شهرين من بعد انتهاء عملية تبادل الجثامين الموجودة في الثلاجات".

وتابع: "لتأتي بعدها المرحلة الثالثة عملية تبادل وانتشال الجثث المتروكة في أرض المعركة والموجودة على خط التماس وسوف تستغرق فترة طويلة حتى إيقاف إطلاق النار وانتشال الجثامين من أرض المعركة".