شكرا لقرائتكم خبر عن ( "الخليج 365" ) ينشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية السبت 9 فبراير 2019م (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواعيد إقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية لـ يوم السبت 9 فبراير 2019م : ◾رقم الرحله 607.

خط الرحله :

القاهره- سيئون.

الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 06:30 صباحا

◾رقم الرحله : 644.

خط الرحله :

سيئون- عمان .

الاقلاع : 07:15 صباحا. الوصول : 10:00 صباحا.

◾رقم الرحله : 645

خط الرحله :

عمان- سيئون .

الاقلاع :11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا.

◾رقم الرحله : 609.

خط الرحله :

القاهره -عدن.

الاقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 07:00 صباحا.

◾رقم الرحله : 506.

خط الرحله :

عدن- جده .

الاقلاع : 08:30 صباحا. الوصول : 10:30 صباحا.

◾رقم الرحله : 507.

خط الرحله :

جده- عدن.

الاقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 14:00 ظهرا.

◾رقم الرحله : 600.

خط الرحله :

عدن- القاهره.

الاقلاع : 15:00 عصرا. الوصول : 17:30 مساء.

◾رقم الرحله : 508.

خط الرحله :

عدن- جده .

الاقلاع : 07:00 صباحا. الوصول : 09:00 صباحا.

◾رقم الرحله : 509.

خط الرحله :

جده- عدن.

الاقلاع :10:30 صباحا. (توقيت جده). الوصول: 12:30 ظهرا.

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