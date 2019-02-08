تختلف أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بين محافظة وأخرى بحسب الاستيراد أو التصدير . ورصد مراسل " الخليج 365 " أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب اليوم للكيلو الواحد، وقد ساعد زراعة بعض الخضروات في المحافظة على استقرار اسعارها : - الطماطم = 300 ريال - البطاطس = 250 ريال - الموز = 250 ريال - التفاح الخارجي = 800 ريال - تفاح محلي = 400 ريال - المانجو = 400 ريال - الشمام = 250 ريال - الباذنجان = 200 ر - الكوسة = 300 ريال - البصل = 300 ريال - الجزر = 400 ريال - الخيار = 400 ريال - لحوم الابل = 2000 ريال - لحوم الأغنام = 3000 ريال - أسماك = 2500 ريال

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط لأسعار الخضروات في مأرب وثباتها في اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.