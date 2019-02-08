معين عبدالملك يدعو قبائل حجة لمواجهة الحوثيين

دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك، الخميس، قوات الجيش والمقاومة وأبناء القبائل في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، إلى التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم.

وأطلع عبدالملك، خلال لقائه محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، على مختلف أوضاع المحافظة، والحصار الجائر الذي تفرضه مليشيا الحوثي على أبناء كشر وحجور واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وناقش اللقاء الأسباب التي دفعت بالمليشيا الحوثية للتوجه صوب محافظة حجة، مستغلة بذلك الهدنة في محافظة الحديدة، وقامت بمهاجمة المدنيين العُزل في كشر وحجور.

وأكد عبدالملك أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، ودفع رواتب النازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من جرحى الحرب في كشر وحجور.

من جانبه، أكد محافظ حجة أن المليشيا الحوثية تستغل حالة الفقر عند اليمنيين وتقوم بتجييش أبنائهم، مشيرا إلى أنها عمدت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس.

وكانت قبائل حجور بمحافظة حجة تصدت خلال الأيام القليلة الماضية لعدة هجمات حوثية، مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتهم على التراجع من مناطقها.