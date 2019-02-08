مليشيا الحوثي تقتل طبيبة أمام زوجها في حاجز تفتيش بتعز

قتلت طبية يمنية، الخميس، أمام زوجها، إثر استهداف مركبتها من قبل حاجز تفتيش تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز، جنوبي البلاد.

وقال مصدر حقوقي وفقا لـ"العين الإخبارية" إن الطبيبة "هبة نبيل معجب" قتلت في نقطة الربيعي التابعة للمليشيا، أثناء انتقالها من مدينة تعز الخاضعة للحصار منذ سنوات، إلى بلدة "هجدة" الريفية غربي المحافظة.

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ونقل المصدر عن شهود عيان، أن عنصرا حوثيا يدعى "محمود الجعفري" يعمل مجندا في نقطة الربيعي، استهدف بالرصاص الحي مركبة وكان يقودها زوج الطبيبة ويدعى"يوسف علي فرحان".

وتعرضت "هبة" لطلقات نارية اخترقت رأسها وسقطت على الفور مضرجة بالدماء أمام زوجها، حسب شهود عيان.

وتعمل الضحية في الوحدة الصحية الريفية لبلدة "حذران" غربي مدينة تعز.

وبشكل دائم منذ 4 أعوام من الحصار الحوثي على مدينة تعز، كانت تقطع "هبة" للوصول إلى عملها الخطوط الملتهبة لجبهات القتال، قبيل أن تصل للحواجز الأمنية الخاضعة للانقلابيين، والتي تعد بمثابة مكامن للموت لها ولكثيرين من المارة اليمنيين.