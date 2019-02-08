شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة يعزي في استشهاد ابوهادي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد يحيى أبوهادي عزاه خلاله في استشهاد ابنه البطل العقيد أحمد أبوهادي الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يرابط في ميادين البطولة والعزة والشرف في محافظة حجة.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وبطولاته ومواقفه الشجاعة في وجه ميليشيا الانقلاب وما سطره من بطولات خالدة تشهدها له مختلف الميادين والجبهات مع زملائه وقاداته من أبطال الجيش الوطني الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة رخيصة في سبيل اليمن وحماية هويته وأهداف ثورته المباركة واستعادة شرعيته.

وعبر نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه الأبطال..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.