بالفيديو.. جنون العظمة يصيب توكل كرمان رسمياً وهذا ما نشرت

ونشرت توكل كرمان التي كانت العنوان الأول للمأساة التي يعيشها اليمن وحصل على جائزة نوبل بدعم من المنظمات المشبوهة ، مقطع فيديو قالت انه يظهر احتفال المهرج الدولي للطلاب في النرويج بعيد ميلادها .



وقال أحد المعقلين على تويتر وهو علي البريد بتغريدة رصدها الخليج 365 : الصدق توكل عقلها توكل على الله وعايشه دور العظمه او انا غلطان.



وعلق مغرد على حسابه: أهم شيء توكل، أفسدتِ كل شيء جميل باليمن لكي يحتفل بعيد ميلادك مجموعة من الطلبة دمرتم وطنا وشعبا لتستفيدوا كأفراد، شككتم بوطنية جميع القادة لكي ترحلوا من الوطن. كيف لعاقل أن يتبعكم.

وقال عبدالرحمن مخاطباً كرمان: الله يهلكك كيف تاجرتي بقضية ودماء اليمن، كنا، نظن فعلا انك اطهر من كل العبارات ، لكن تنفيذك لاجندة قطر وتمييعك للقضيه اليمنيه تلبية لرغبة قطر بسبب خلاف سعودي قطري ، ما كان يجب عليك يا كرمان ان تنزلقي في وحل ضاعت ع ضفافه دولة كان اسمها اليمن، كفاك متاجره اتقي ربك الذي حبسه جهنم.



وكتب أبو راكان: عمرك ستين.. احتفلي بعيد ميلادك لنحتفل نحن بميلاد جراح شعب كنتي انتي سبب الفتنة.



وتوكل كرمان ناشطة اخوانية لعبت دورا كبيرا بالفوضى تحت مسمى الربيع العربي التابع لقناة الجزيرة في العام 2011 ودعمتها منظمات مشبوهة للحصول على جائزة نوبل للسلام، والتي حصل عليها زعماء صهاينة .



وحسب المراجع، توكل عبد السلام خالد كرمان هي صحفية من أصول تركية وتحمل جنسية البلدين. مُنحت جائزة نوبل للسلام عام 2011 بالتقاسم مع إلين جونسون سيرليف وليما غبوي وهي من مواليد 7 فبراير 1979 كما تزعم.