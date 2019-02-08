ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وتقصف الأحياء في التحيتا.. فيديو

كشفت قوات العمالقة عن مواصلة ومليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار واستهدف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

ونقل المركز الإعلامي للعمالقة عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي إستهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا وقصفت أحد المنازل بقذائف البيكا وخلّفت أضراراً واسعة بالمنزل .

وأضافت المصادر أن عناصر مليشيا الحوثي أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة على المنطقة وطال الإستهداف إحدى مكائن الري الزراعي وأعطبتها .

يذكر أن مليشيات الحوثي كثفت من عمليات قصف واستهداف الأحياء السكنية والقرى ومزارع المواطنين بشكل هستيري واستخدمت القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وفي وقت سابق، أوضح المركز أن مليشيات الحوثي واصلت خرقها للهدنة الأممية بإستهداف مواقع قوات ألوية العمالقة ظهر اليوم في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

مصادر ميدانية في الجبلية تحدثت عن قصف مدفعي مكثف شنته مليشيات الحوثي على مواقع ألوية العمالقة في الجبلية . وأضافت المصادر بأن مليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية وبقذائف الهاون وسلاح البيكا مواقع عسكرية تابعة لقوات ألوية العمالقة .. في الوقت الذي تلتزم فيه ألوية العمالقة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة .

الخروقات الحوثية للهدنة الأممية لم تتوقف منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ، إذ تقصف المليشيا مختلف المواقع العسكرية لقوات العمالقة كما تستهدف بشكل عشوائي الأحياء السكنية المكتضة وبمختلف أنواع الأسلحة والقذائف .

يشار إلى أن اتفاق السويد ينص على وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيّز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

كما ينص الاتفاق إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، و الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.