رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد احمد محمد أبو هادي

بعث فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير ركن عبد ربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ محمد يحيى أبو هادي باستشهاد نجله قائد القطاع الأول بلواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب العقيد احمد محمد أبو هادي في جبهة حرض.

وأشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الشهيد ومواقفه البطولية الشجاعة التي اجترحها في مختلف المواقع والجبهات ببسالة وأقدام مع رفاق دربه في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثيه الإيرانية.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إلى ذلك، أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد يحيى أبو هادي عزاه خلاله في استشهاد ابنه البطل العقيد أحمد أبو هادي الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يرابط في ميادين البطولة والعزة والشرف في محافظة حجة.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وبطولاته ومواقفه الشجاعة في وجه ميليشيا الانقلاب وما سطره من بطولات خالدة تشهدها له مختلف الميادين والجبهات مع زملائه وقاداته من أبطال الجيش الوطني الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة رخيصة في سبيل اليمن وحماية هويته وأهداف ثورته المباركة واستعادة شرعيته.

وعبر نائب رئيس الجمهورية خلال الاتصال عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد وزملائه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر عسكرية نبأ استشهاد العقيد أحمد أبو هادي، قائد القطاع الثاني في لواء القوات الخاصة بمحور حرض، التابع لمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وقالت المصادر، إن “أبو هادي”، استشهد خلال المعارك الدائرة في محيط جبل النار بحرض، حيث تصدت قوات الجيش لهجمات شنتها المليشيات الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتدور في محور حرض معارك عنیفة بین القوات الحكومیة والحوثیین في مساعٍ لقوات الجیش استعادة المدینة الحدودیة وفتح منفذ الطوال الحدودي.

ويُعد العقيد أبو هادي واحداً من وجاهات مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، ونجل الزعيم القبلي محمد يحي أبو هادي عضو مجلس النواب، وسبق أن التحق بطلائع القوات الحكومية إبان معارك التصدي للحوثيين الذين كانوا يتقدمون نحو مدينة مارب في 2015.

ويُعتبر أبو هادي أحد الضباط الذين كان يستند إليهم قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبدالرب الشدادي الذي قتل في جبهة صرواح أواخر العام 2016, ونقل أبو هادي مؤخراً إلى جبهة حرض.