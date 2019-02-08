مركز الملك سلمان يستكمل حملة جراحات القلب المفتوح بحضرموت

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يُدير الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن بمركز نبض الحياة بالمكلا خلال الفترة من 2-9 فبراير الجاري .

وأطمأن المحافظ من المشرف على إدارة البرامج بمركز الملك سلمان للإغاثة نايف العسيري، ومدير مكتب المركز بمأرب عبدالرحمن الصيعري على سير الحملة التي نفذت حتى الآن 51 عملية قسطرة و19 عملية قلب مفتوح .

وقال نايف العسيري، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيستمر في خدمة اليمن في مختلف المجالات، وأن هذه الحملة لن تكون الأخيرة وسيتم التنسيق لحملات أخرى .

وثمن محافظ حضرموت الجهود الكبيرة التي بذلها وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إدارة وتنفيذ الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال بلادنا بكفاءة وقدرة عالية وعلى أيدي كبار الاستشاريين في تخصص جراحة القلب . وقال المحافظ إن هذه الحملة أسهمت في التخفيف عن كثير من المواطنين والأسر التي تعاني الظروف الاقتصادية الصعبة ولم تتمكن من السفر الى الخارج ، وما يقوم به مركز الملك سلمان يعد عملاً انسانياً عظيماً لخدمة أهلهم في اليمن ، متمنياً أن تتواصل مثل هذه الحملات التي تعود بالفائدة العظيمة على المرضى في بلادنا . ورفع المحافظ خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الشقيق لدعمهم المتواصل لبلادنا وتدخّلاتهم العاجلة في مختلف المجالات .

وجرى في اللقاء استعراض الجوانب الخدمية العاجلة التي تحتاج تدخّل مركز الملك سلمان لمساعدة المواطنين في حضرموت .

ومع مطلع الأسبوع الجاري، عبرت منفذ الوديعة الحدودي مساعدات إيوائية تشمل 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط تزن 11 طنًا و20 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية، وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم الدفعتين الأولى والثانية من مواد ومستلزمات الغسيل الكلوي و تشمل ثلاث حاويات بحجم 40 قدمًا، تزن 105 أطنان .