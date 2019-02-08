بالفيديو.. الهلال الاماراتي يفتتح مرسى للصيد في "الزهاري" بالساحل الغربي

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في منطقة الزهاري بالساحل الغربي لليمن بعد تأهيله وتجهيزه ورفده بالمعدات اللازمة وذلك في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وقال محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن إن عدد المستفيدين من المشروع تجاوز 1500 مواطن يمني.

وأشار إلى أن الهلال الاماراتي يعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية والخدمية ودعم وتأهيل عمليات صيد بالتوازي مع المساعدات الإنسانية والإغاثية في إطار اهتمام دولة الامارات بدعم مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وأشاد مسؤولون محليون في منطقة الزهاري بالدعم السخي الذي تقدمه الإمارات، معتبرين إعادة افتتاح مشروع مرسى الصيد والإنزال السمكي في الزهاري ترجمة فعلية جديدة لبرنامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخاص بإعادة إعمار مناطق الساحل الغربي.

من جانبهم أكد عدد من الصيادين أن هذا المشروع سيعمل على معالجة جذرية لمشاكلهم وستتيح لهم الفرصة مجددا لاستئناف نشاطهم الأساسي.

ويذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح 2019 " بلغت 1130 سلة غذائية استهدفت 5 الف و 650 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت .

الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة هي هيئة إنسانية تطوعية إماراتية تقدم المساعدة والعون لأشد الفئات ضعفا دون أي تمييز؛ وهي تعمل داخل دولة الإمارات وخارجها، وتقوم بدور مساند للسلطات الرسمية في أوقات السلم والحرب.

تأسست في 31-1-1983 ونالت الاعتراف الدولي بانضمامها إلى الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر عام 1986.

وتهدف الهيئة إلى التعريف بمبادئ القانون الانساني, التوعية والتثقيف الصحي, إقامة مشاريع لصالح الشرائح الاكثر حاجة للعون مثل الأرامل والايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة, إغاثة المنكوبين جراء الكوارث المختلفة, استقطاب الكفاءات للعمل التطوعي.

تعمل إدارة المتطوعين على رفع جاهزية المتطوعين وإرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع .

أهمية التطوع للعمل الإنساني

لاشك أن للعمل التطوعي أهمية كبيرة ومؤثرة بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع حيث لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية من الأعمال التطوعية التي تعد ركيزة أساسية للتطور والتقدم .

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