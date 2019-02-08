رئيس الوزراء يدعو الجيش والقبائل في حجة الى التصدي للانقلابيين

دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل في محافظة حجة إلى التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم.

وطبقا لوكالة "سبأ" أطلع الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه، اليوم، مع محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، على مختلف أوضاع المحافظة، والحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على أبناء كشر وحجور واستهدافهم بمختلف أنواع الأسلحة.

كما ناقش اللقاء الأسباب التي دفعت بالميليشيا الحوثية للتوجه صوب محافظة حجة، مستغلة بذلك الهدنة في محافظة الحديدة، وقامت بمهاجمة المدنيين العُزل في كشر وحجور.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة وبدعم من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، كما ستقدم المساعدات العاجلة لأبناء المحافظة، وتقوم كذلك بدفع رواتب النازحين، وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرحى الحرب في كشر وحجور.

بدوره أعرب محافظ حجة، عن شكره لدعم فخامة الرئيس والحكومة .. مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تستغل حالة العوز والفقر عند المواطنين وتقوم بتجييش أبنائهم، كما أنها عمدت على تدمير المؤسسات الخدمية والمرافق الصحية والمدارس.