تعليقاً على نهب شركات الاتصالات.. مُحسن يُطالب بالاشتراك فى القمر الصناعى

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365 إنه لابد من وضع حلول واقعية يتم العمل من خلالها لإنهاء ذلك الموقف، مُطالباً بوضع مناقصة عالمية لإعطاء الفرصة لشركات اتصالات كثيرة للعمل داخل اليمن، إضافة إلى تفعيل الاشتراك فى القمر الصناعى واتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجلس القضاء.
وطالب مُحسن الحكومة الشرعية بضرورة العمل لإيجاد حلول لقطع طرق تمويل الحوثيين برصاص وأموال يستخدمونها فى قتل أبناء الشعب اليمني.
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