سفير اليمن لدى المغرب يطلع الرئيس على نشاط وجهود السفارة

اطلع سفير اليمن لدى المغرب، عز الدين الأصبحي، اليوم، فخامة الرئيس، على نشاط وجهود السفارة بما من شانه تعزيز وتفعيل جوانب التعاون الاخوي بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" - تابعها "الخليج 365" - "حث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على تمتين اواصر وعرى الاخوة التي تجمع اليمن بالمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المواقف والظروف بقيادة أخيه جلالة الملك محمد السادس الذي نهض ببلاده بخطى وثبات نحو تحقيق تطلعات شعبه والارتقاء به الى مصاف الدول المتقدمة على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته ،اليوم ، سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة الدكتور عز الدين الأصبحي .

وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، استقبل اليوم ،سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ماثيو تولر.

جرى خلال اللقاء جملة من القضايا والمواضيع التي تهم العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واشاد فخامة الرئيس بجهود الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية..مثمناً التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الاٍرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني بالمنطقة ومليشياتها الحوثية.

وجدد رئيس الجمهورية حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الاممية ذات الصله وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ..لافتاً الى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم التي تمثل الحديدة اختباراً لنواياهم والذي جسد سلوكهم المعتاد في عدم جديتهم نحو السلام مما يستدعي مزيداً من الضغط من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الصدد.

من جانبه عبر السفير الامريكي عن سروره بهذا اللقاء ومستوى التعاون والتنسيق بين البلدين لمصلحة السلام وأمن واستقرار اليمن والمنطقة..مؤكداً موقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مواجهة التحديات..لافتاً الى لقاء وارسو الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة الامريكية وبولندا بمشاركة اليمن والهادف الى مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وعبر السفير الامريكي عن ارتياحه ودعم بلاده للخطوات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية ومنها دفع رواتب المتقاعدين والموظفين والذي يجسد مكانة الدولة واهميتها ومسؤولية قيادتها الشرعية تجاه كافة أبناء اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي