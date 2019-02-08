وكيل تعز يوجه بضبط المتهمين في اقتحام مكتب الادارة العامة للإعلام

وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي بضبط المتهمين في عملية اقتحام الإدارة العامة للإعلام.

ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن وكيل المحافظة وجه مدير الشرطة المدعو عبدالرحمن عثمان والمسلحين الاخرين الذين كانوا برفقته والتحقيق في حادثة اقتحامهم مكتب الإدارة العامة للإعلام بديوان عام المحافظة، والقيام بالأعتداء على الموظفين ونهب أجهزة تابعة للادارة.

وكان مسلحون بملابس مدنيةاقتحموا مكتب الادارة العامة للاعلام بالمحافظة ظهر اليوم وقاموا بالاعتداء على الموظفين ونهب اجهزة تابعة للادارة اثناء ساعات الدوام الرسمي.

وفي التفاصيل، أقدم مسلحون بقيادة عبدالرحمن عثمان المخلافي، قبل ساعة من الآن، على اقتحام مكتب الإدارة العامة للإعلام بديوان عام المحافظة والاعتداء على الموظفين ونهب أجهزة لابتوب وجوالات خاصة بالإدارة.

واعتبرت الإدارة هذا بلاغ للنيابة العامة والأجهزة الأمنية لضبط المتهمين واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ماحدث من اعتداء على إدارة حكومية أثناء ساعات الدوام الرسمي.