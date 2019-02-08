شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غناء ماجد المهندس لها … اغنية الاخفش”ياليالي ..ياليالي“ تواصل اكتساح العالم العربي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أغنية ( ياليالي .. ياليالي) التي قام بغنائها الفنان الشاب صلاح الأخفش اكتساح الساحة الفنية العربية مادفع العديد من الفنانين والفنانات إلی إعادة غنائها بأصواتهم، في ضوء ماحققته من شهرة كبيرة جعلها تنافس قائمة الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة في منطقة الخليج علی موقع يوتيوب، وفي وسائل التواصل الاجتماعي .

حيث انتشر في اليومين الماضية تسجيل من حفلة خاصة قام فيها الفنان العراقي الشهير ماجد المهندس باعادة غنائها

الامر الذي اثار ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي من اليمنيين حيث يرى الكثير منهم ان ماجد لم يجد غنائها في حين يرى اخرون انه اجادها

وكانت الأغنية حققت نجاحاً لافتاً في الانتشار السريع علی مستوی الوطن العربي وخصوصا خلال العام الماضي 2018 وتصدرت الأغاني الأكثر متابعة في منطقة الخليج العربي، بحسب إحصاءات يوتيوب.

ووفقا لتلك الإحصاءات فقد حصدت الأغنية على موقع “يوتيوب” ملايين المشاهدات، لتصبح أعلی نسبة مشاهدة لمغن يمني شاب، عبر قنوات فيديو مختلفة بالموقع العالمي، علاوة على عشرات الآلاف من المشاهدات لفيديوهات الأغنية المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفنانة المغربية أسماء بسيط، مؤخرا وهي تؤدي مقطعا من الأغنية بصوتها بينما تداول ناشطون مقاطع أخری لعدد من الفنانات والفنانين الشباب في مصر وسوريا والمغرب وهم يؤدون الأغنية بأصواتهم .

وأغنية (ياليالي.. ياليالي ) من كلمات الشاعر اليمني عبدالرحمن التاج و لحنها الفنان اليمني إبراهيم الطائفي الذي قام ايضا بتأديتها

يذكر ان الطائفي يلقب بعميد الفن الصنعاني لما له من دور في ابراز الاغنية الصنعانية بشكل حديث