شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تسيطر على معسكر حوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباكات المسلحة بين قبائل حجور ومليشيات الحوثي في مديرية "كُشر" بمحافظة حجة، وذلك استمراراً للهجوم الذي شنته الميليشيات قبل أسبوعين على المحافظة، والذي فشل في إحراز أي تقدم عسكري حتى الآن.

ونقلت "العربية" عن مصادر محلية، أن هجوماً عنيفاً شنته ميليشيات الحوثي بالرشاشات الثقيلة على منطقة العبيسة، كما قامت بحشد مقاتليها عبر مكبرات الصوت لاقتحام المديرية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما لا تزال المواجهات مستمرة بين الجانبين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القبائل تمكنوا من تدمير عربتين عسكريتين، والاستيلاء على مدرعة تابعة للحوثيين، خلال مواجهات في "بني حليس" شرق مديرية كشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قبائل حجور الشيخ وليد مفلح الحجوري، إن فاتورة الخسائر البشرية للحوثيين بلغت 75 قتيلاً، وأصيب أكثر من 150 انقلابياً آخرين، بعد أكثر من أسبوعين من المعارك الضارية.

وأضاف أن الخسائر الحوثية التي منيت بها، جاءت بعد أيام من صد القبائل لعدة هجمات وتوجيه ضربة مسبقة للميليشيات، الأمر الذي أدى إلى تأمين أهم المرتفعات الجبلية الاستراتيجية وتلال أخرى، كانت تستخدمها الميليشيات لقصف القرى بشكل عشوائي.

وبحسب الحجوري، فإن القبائل أحكمت سيطرتها على معسكر المنصورة الاستراتيجي، وهو معسكر تدريبي، فيما نصبت الميليشيات مدافع ودبابات، وقصفت عشوائياً في بلدة "العبيسة" البوابة الشرقية لمديرية كشر الواقعة على تخوم صعدة وعمران.