شكرا لقرائتكم خبر عن واجهته الامم المتحدة ببرود ودون إدانة.. إعتراف أممي يكشف وقوف مليشيات الحوثي خلف منع الفرق الانسانية من عملها بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت الأمم المتحدة بوقوف مليشيات الحوثي خلف تعطيل فرق عمل الامم المتحدة لإيصال المساعدات الانسانية الى سكان الحديدة وعجز الامم المتحدة منذ منتصف 2018 الماضي من الوصول الى مخزونها من الغذاء في مطاحن البحر الاحمر بسبب قطع الحوثيين للطرقات.

وأعلن مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ان الامم المتحدة غير قادرة منذ سبتمبر/أيلول 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة والتي يوجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وقال لوكوك في بيان صحفي له يوم الخميس في الموقع الرسمي للامم المتحدة أن جماعة الحوثيين رفضت حتى اليوم السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.

لكن لوكوك اختلق عذر للحوثيين بأنهم تحدثوا اليه بأن ذلك يرجع إلى مخاوف أمنية يبديها الحوثيين له، رافضاً إدانة ما يقوم به الحوثيين من حرمان من قال عنهم لوكوك بانهم ” ملايين اليمنيين ” من الغذاء والمساعدات الانسانية.

ولم تدين الامم المتحدة لحد الان انتهاكات واعمال الحوثيين التي يقومون بها، وفي كل مرة تختلف الاعذار للحوثيين وتبرر لهم ممارساتهم الارهابية واخرها منع فرق الامم المتحدة من الوصول لمخازن الغذاء التي تكفي لملايين اليمنيين.