شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحوثي يفاجئ الجميع و يكشف اسباب عدم تنفيذ اتفاقيات السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي في الميليشيات الانقلابية محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة السياسية للانقلابين عن الشروط والخطوات التي طالبت بها جماعته لتحقيق اتفاق السويد. واوضح الحوثي في تغريدة له في صفحته بتويتر انه ابلغ المبعوث الأممي غريفيث عقب العودةمن من العاصمة السويدية استوكهولم وقبل وصول باتريك انه ولتحقيق نجاح اتفاق السويد فعلى الجميع الالتزام بالخطوات بالمقترحات الرئيسية التالية ١_تثبيت وقف اطلاق النار. ٢_وضع تصور لاعادةالانتشار والتوقيع عليه من الطرفين. ٣_تنفيذ اعادةالانتشار من الطرفين ٤_ازالة الحواجز واختتم تغريديته بالقول انهم جئنو بحوارات سياسية قد تمت بدل التنفيذ.

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