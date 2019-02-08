شكرا لقرائتكم خبر عن حوثيون يقتحمون منزل امرأة في إب ويعتدون على الأطفال والنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الخميس 7 فبراير /شباط 2019، بأن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت منزل إحدى المواطنات واعتدت على الأطفال والنساء، في مشهد يؤكد نازيتها.

وقالت المصادر لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي وجنوداً من القسم الغربي اقتحموا منزل مواطنة بمدينة إب تدعى "شكرية إسماعيل الرعيني" واعتدوا على نجلها بشكل عنيف وغير مسبوق، وروعوا الأطفال والنساء، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وأضافت المصادر أن المواطنة "شكرية الرعيني" تقدمت بشكوى إلى الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا بالأشخاص الذين اعتدوا على نجلها واقتحموا منزلها من مليشيا الحوثي وبعض جنود القسم الغربي، غير أن مدير أمن المليشيا بإب عبدالحافظ السقاف وجه بتحويل الشكوى والتحقيق في القضية للقسم الغربي، والذي تشتكي منهم المواطنة وتؤكد بأنهم الجناة ولا يمكن أن يكونوا هم الجناة والمحققون بنفس الوقت.

وفي منطقة المعاين، غرب مدينة إب، اعتدى نافذون من مليشيا الانقلاب على أراضٍ تابعة للدولة بجبل عسم بمنطقة المعاين، في ظل اعتداءات متكررة تتعرض لها أراضي الدولة وأملاك المواطنين من قبل قيادات مليشيا الانقلاب بالمحافظة..