شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي تكشف رسمياً عن مصير 235 مختطفاً وأسيراً بينهم «قحطان ورجب» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد عضو لجنة الأسرى المقدم يحيى الحاسر، اليوم الخميس 7 فبراير 2019 إن اجتماع اللجنة المشكلة من الحكومة والحوثيين المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، كشف عن مصير 235 مختطفاً وأسيراً بينهم عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، واللواء فيصل رجب.

ولم يذكر مزيد من التفاصيل حول المعلومات التي كشفها الحوثيون عن مصير “قحطان ورجب”.

وذكر في تصريحات صحفية إن الـ235 أسير كان مصيرهم مجهولاً، وكان الحوثيون امتنعوا عن تقديم أي معلومات حولهم، خصوصاً القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان ورجب.

وقال الحاسر إن اجتماع يوم أمس كان للجنة الجثامين، مشيراً إلى أنه في يوم الثلاثاء قدم الحوثيون المعلومات حول مصير الأسرى والمختطفين، وإنه بعد 10 أيام سيتم الاتفاق على موقع تسليم واستلام الأسرى والمختطفين من الجانبين، عبر للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد إن الاجتماع بحث طريقة تسليم واستلام الجثث التي ما تزال بحوزة الطرفين، وجرى مناقشة آلية العمل لانتشال الجثث.

وكانت مصادر حكومية قد أفادت أن فريق الحكومة الخاص بملف الأسرى والمعتقلين بدأ في عمان، بدراسة وتمحيص الأدلة التي قدمتها، أمس الميليشيات الانقلابية، حول مصير العشرات من الأسرى، بعد أن تبادل الجانبان الأدلة التي شملت مقاطع فيديو توضّح حالة المعتقل من كلا الجانبين.