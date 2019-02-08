شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أبرز المطلوبين أمنيا في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة تعز وسط البلاد عن مصرع احد المطلوبيين امنيا المدعو عامر العربي المتهم بإغتيال العديد من أفراد الجيش اليوم في مدينة التربة جنوب المحافظة .

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