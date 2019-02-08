شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فادحة للجيش الوطني بمقتل هذا القائد العسكري البارز قبل ساعات .. الاسم +صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليوم الخميس، مقتل العقيد أحمد محمد أبوهادي قائد القطاع الثاني بمحور حرض في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وذكرت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في بيان نعي، أن أبو هادي قتل أثناء أدائه لواجبه في جبهة حرض. وأشار البيان إلى أن لأبي هادي مواقف وبصمات ناصعة في مختلف الجبهات والتصدي لميليشيا الحوثي.

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