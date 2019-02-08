شكرا لقرائتكم خبر عن أنفجار عنيف يهز مدينة مأرب .. وهذه التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجارا عنيفا قبل قليل مدينة محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. وقال سكان محليون إن انفجارا عنيفا هز مدينة مأرب جراء تصدي منظومة الدفاع الجوية التابعة للتحالف العربي لصاروخ باليستي تابع لميلشيا الحوثي الانقلابية" وأضاف السكان" أن الانفجار هذه المرة ييين على أن اسقاط الصاروخ الحوثي في مسافة منخفضة من الأرض".

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