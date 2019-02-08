شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يطبقون حصاراً كاملاً على إحدى قرى البيضاء ويختطفون 60 مواطناً حتى اللحظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطبقت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم حصاراً كاملاً على منطقة الضحاكي بمحافظة البيضاء – وسط اليمن .

وقال المحامي من أبناء المنطقة حسين المشدلي ” إن المليشيات اختطفت حتى اللحظة قرابة 60 شخص من آل مشدل في المنطقة على خلفية انفجار لغم بأحد الأطقم المسلحة التابعة للمليشيات في قرية العيوف بالمنطقة.

وأضاف المصدر ” إن المليشيات الحوثية تحاصر المنطقة بحثاً عمن أسمتهم الخونة والعملاء كما نقلت ذلك العدد من المواطنين إلى عدة سجون في المحافظة.