شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘وزير جنوبي‘‘ يقدم استقالته ويتهم ‘‘مدير مكتب الرئاسة‘‘ بتهديده.. ويوجه رسالة للأخير.. وهكذا رد ‘‘الرئيس‘‘ (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ناصر باقزقوز، استقالته من منصبه كوزير للسياحة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها.

و أشار إلى أنه تعرض للتهديد و الترهيب، و أبلغ الأمن القومي و أمن حكومة الحوثي بذلك. يحسب مواقع تابعة للحوثيين.

و أكد باقوقوز نه لا يشرفه البقاء يوماً واحداً في حكومة الانقاذ. معتبرا أنه مستقيل.

و قال موجها كلامه لـ”أحمد حامد” مدير ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع للحوثيين: “اشبع بالحكومة و بصنعاء وبكل البلد يا مدير مكتب الرئاسة”..

وأوضحت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء إن رئيس الانقلابيين مهدي المشاط قبل استقالة باقزقوز.