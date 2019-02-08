شكرا لقرائتكم خبر عن #الـرئيس_هادي يبلغ الامريكان تمسكه بموقفه السابق والثابت . والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جدد الرئيس اليمني اليوم الخميس، التأكيد على تمسك وحرص الشرعية على السلام الدائم المرتكز على المرجعيات المتعارف عليه والمتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم ، السفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان الرئيس هادي تحدث مع الامريكان عن ما يمر به الشعب اليمني من تعنت الطرف الآخر ومماطلتهم كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، مشدداً على ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة المزيد من الضغط على الطرف الآخر للوصول إلى السلام.
من جانبه، جدد السفير الامريكي موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن ودعم جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع ومعالجة الملف الاقتصادي والخدمي.
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