شكرا لقرائتكم خبر عن في عدن هذه هي مطالب القتلة قبل إعدامهم بدقائق .. والذي رفضها الحاضرين .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال شهود عيان حضروا إعدام السفاحين الذين قاموا بقتل 7 أطفال في مديرية دار سعد ل هناعدن أن المجرمين قبل إعدامهم بدقائق طلبوا العفو من قبل ذوي الأطفال وهو ما قوبل بالرفض رافعين أصواتهم القصاص القصاص

هذا و شهدت مدينة عدن جنوبي اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام ضد المرتكبين لجريمة قتل واغتصاب طفل البساتين العام الماضي.

وجاء تنفيذ الحكم من محكمة الشيخ عثمان وادارة سجن المنصورة بعدن حكم الاعدام المصادق عليه من قبل رئس الجمهورية بحق المدانين في قضية اغتصاب وقتل طفل بعدن والمعروفة اعلاميا بقضية ( طفل البساتين ).

وقبيل التنفيذ خيّر رئس محكمة الشيخ عثمان/ القاضي ناظم اولياء الدم بين تنفذحكم الاعدام او العفو فرفضوا العفو وبشدة قائلين”ليكونوا عبرة لغيرهم”.

وقد اشرف على تنفيذ الحكم بحق المدانين الدكتور يزيد عطروش ومدير وحدة الطب الشرعي صلاح محمد حسين.

وعقب التنفيذ هتف الحاضرون بعبارات القصاص القصاص وعلت التكبيرات وهتافات (يحيا العدل)، كما زغردت النساء ابتهاجا بتنفيذ القصاص. وأخذت الجثث عقب التنفيذ الى مستشفى الصداقة.