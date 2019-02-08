شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة يمنية تبلغ عن اختفاء ابنتها وزميلتها وبعد ساعات من التحقيق حدثت مفاجأة أذهلت الجميع "تفاصيل لا تحدث سوى في الأفلام" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت شرطه كريتر بعدن من استعادة مسروقات ذهبية قيمتها 3 مليون ريال في أقل من 4 ساعات من سرقتها.

وفي التفاصيل قال العقيد فضل الجحافي مدير شرطة كريتر إن قسم الشرطة استلم بلاغاً من المواطنة ( س.ص.ي) عن اختفاء ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً والتي ذهبت مع زميلتها (م.م.ع.) 17 عاما - لتناول الغداء بعد عودتهما من رحلة مدرسية ولم تعد إلى المنزل.

وتابع مدير شرطة كريتر وعلى ضوء البلاغ تم إبلاغ غرفة عمليات القيادة والسيطرة بإدارة أمن عدن بسرعة التعميم وتم تكليف رئيس البحث بتشكيل فريق تحريات وتحقيق لجمع المعلومات والتحريات لمعرفة مكان تواجد الفتاتين وعلى ضوء خطة البحث المرسومة تم التوصل إلى معلومات تشير إلى قدوم فتاتين للسكن في أحد الفنادق، حيث قام فريق التحريات بالتحرك إلى الفندق وهناك تم التأكد من صحة المعلومات بوجودهما في الفندق حيث تم استدعائهما وإحضارهما إلى مركز الشرطة.

وأضاف العقيد الجحافي (( اكتشفت المبلغة بأن ابنتها قد قامت بسرقة ذهبها من المنزل قبل اختفائها ومبلغ مالي 210 ألف ريال حيث تم التحقيق مع الفتاتين واعترفت ( و.م.ا) بانها قد سرقت ذهب والدتها وقامت ببيع البعض منه في إحدى محلات الذهب في الشيخ عثمان والبعض الآخر أخذته إحدى أقارب زميلتها التي تسكن في المعلا عندما ذهبتا للمبيت عندها فاستغلتهما وأخذت جزء من الذهب ومبلغ مالي من قيمة الذهب حيث تم التنسيق مع قسم شرطه المعلا والشيخ عثمان عبر العمليات وتم التحرك بسرعة إلى المعلا واستدعاء المرأة التي باتتا الفتاتين في منزلها والتحقيق معها والتي أنكرت وجود ذهب لديها او علمها بذلك ومن خلال استخدام تكتيك معين في التحقيق استطاعت الاجهزة الامنية أن تحصل على اعتراف بما لديها وتم سرعة التحرك وإحضاره من منزلها)).

وتابع مدير شرطة كريتر : (( ثم تم الانطلاق إلى محل المجوهرات في الشيخ عثمان حيث كان صاحبها متعاون جدا مع رجال الأمن وعند سؤاله عن شراؤه اربعة شواليه ذهب بمبلغ 400 الف ريال ، قام باشهارها مباشرة وقال تلك اللحظة أنه قد كان على وشك صبها بعد تسليمها للعامل للقيام بذلك وقام بتسليمها لنا بعد أن تم عمل محضر ضبط بالذهب والعودة إلى شرطة كريتر ، حيث بلغت قيمة المسروقات 3 مليون ريال )).

وقدمت المبلغة تنازل كتابي عن البلاغ المقدم ضد ابنتها وطلبت الإفراج عنها وعن زميلتها وقريبة زميلتها وطلبت تسليمها المسروقات، وعلى ضوء ذلك تم تسليمها المسروقات باستلام رسمي والإفراج عن ابنتها وزميلتها وقريبة زميلتها واقفال المحضر.