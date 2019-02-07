حضرموت: الأمن يعثر على شخص في "تريم" اختطفته عصابة من سيئون
حضرموت: يمن شباب نت
الاربعاء, 06 فبراير, 2019 - 11:59 مساءً
عثرت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت مساء اليوم، على شخص مختطف يدعى (س. م. ع) من ساكني مديرية سيئون في أحد فنادق مدينة تريم (جنوب شرق اليمن).
وقال موقع وزارة الداخلية "بأن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً من أسرة المختطف باختطاف ابنهم، حيث باشر أفراد الأمن بالبحث والتحريات، وتمكنوا من العثور على المختطف في إحدى الفنادق وهو بحالة إعياء ومضطرب ذهنيا".
وأشار بأن التحقيقات أوضحت "أن مجموعة عصابة قادت المختطف على عدة أماكن بعيدة عن المدينة حتى أخذته إلى الفندق الذي تم العثور عليه، وتم تحريره واستكمال التحقيق في ملابسات الاختطاف".
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