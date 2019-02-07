شكرا لقرائتكم خبر عن "ياليالي" أغنية يمنية تكتسح الساحة الفنية عربيا، وماجد المهندس يعيد غناءها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل أغنية ( ياليالي .. ياليالي) للفنان اليمني الشاب صلاح الأخفش اكتساح الساحة الفنية العربية مادفع العديد من الفنانين والفنانات إلی إعادة غنائها بأصواتهم، في ضوء ماحققته من شهرة كبيرة جعلها تنافس قائمة الأغاني الأكثر استماعا ومشاهدة في منطقة الخليج علی موقع يوتيوب، وفي وسائل التواصل الاجتماعي .

وفي مستجدات انتشار هذه الأغنية دشن الفنان العراقي ماجد المهندس الذي يلقب ب( برنس الغناء العربي) سباق كبار الفنانين العرب في إعادة أداء هذه الأغنية بأصواتهم لإرضاء جمهورهم بعد أن كان السباق محصورا علی الفنانين والفنانات الشباب.



وكانت الأغنية حققت نجاحاً لافتاً في الانتشار السريع علی مستوی الوطن العربي وخصوصا خلال العام الماضي 2018 وتصدرت الأغاني الأكثر متابعة في منطقة الخليج العربي، بحسب إحصاءات يوتيوب.

ووفقا لتلك الإحصاءات فقد حصدت الأغنية على موقع "يوتيوب" ملايين المشاهدات، لتصبح أعلی نسبة مشاهدة لمغن يمني شاب، عبر قنوات فيديو مختلفة بالموقع العالمي، علاوة على عشرات الآلاف من المشاهدات لفيديوهات الأغنية المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وساهم عذوبة اللحن وبساطة الكلمات المعبرة عن حالة العاشق المفارق في رواج الأغنية علی مستوی اليمن، بينما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب في إيصالها إلی الجمهور العربي.

وظهرت الفنانة المغربية أسماء بسيط، مؤخرا وهي تؤدي مقطعا من الأغنية بصوتها بينما تداول ناشطون مقاطع أخری لعدد من الفنانات والفنانين الشباب في مصر وسوريا والمغرب وهم يؤدون الأغنية بأصواتهم .

وأغنية (ياليالي.. ياليالي ) من كلمات الشاعر اليمني عبدالرحمن التاج و لحنها الفنان اليمني إبراهيم الطائفي.

وتقول كلمات الأغنية:

ياليالي.. ياليالي

قالو إن الحب حالي!

ما السبب في ضيق حالي؟

ياليالي.. ياليالي

ياليالي خبريهم

أن قلبي ما نسيهم

خبري الظالم بحالي

ياليالي.. ياليالي

بعد كل اللي حصل لي

يابشر روحي عليله

الأسى والهم حولي

والبكاء في كل ليلة

خانني ياناس خلي

بعد عشرتنا الطويلة

قد نوى في الحب قتلي

والخداع أسهل وسيله

كنت أظن الناس مثلي

عايشة من دون حيلة

قلبي اليوم صار مبلي

والهموم صارت ثقيلة

من يشيل الهم لجلي

جرح قلبي من يزيله

بعد كل اللي حصلي

يابشر روحي عليله

ياليالي.. ياليالي

قالو: إن الحب حالي

ما السبب في ضيق حالي؟!

ياليالي.. ياليالي