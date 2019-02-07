شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبةُ أغلى وجه بالعالم تظهرُ على “إنستغرام” بعد فضيحة تهرّب ضريبي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت النجمةُ الصينيةُ فان بينغ بينغ إلى الظهور من جديد بعد اختفائها مدّة 9 أشهر عن وسائل التواصل الاجتماعي إثر فضيحة تهرّب ضريبي. وكانت الممثلة الصينية بعيدةً عن أعين العامة منذ شهر مايو من العام الماضي عندما اندلعت الأخبار حول تهرُّبها من تسديد 97 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وفي بادئ الأمر، قامت بنفي هذه التقارير، لكن في أكتوبر، اعتذرت النجمة وتعهّدت بدفع الأموال للحكومة، في حين أشادت بـ”سياسات الحزب الجديد”.



وظهرت بينغ بينغ البالغة من العمر 37 عامًا الآن على “إنستغرام” للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، ونشرت صورتين سيلفي لها. كما هنّأت النجمة الصينية متابعيها بمناسبة السنة الصينية الجديدة، وكتبت: “أتمنى لكم عامًا جديدًا سعيدًا وآمنًا وصحيًا! أحبكم”. ويعتبرُ هذا المنشور هو الأول منذ شهر مايو، وقد شوهدت الممثلة علنًا لأول مرة في أكتوبر وهي ترتدي ملابس سوداء وقبعة ونظارات داكنة وتسير بسرعة في سيارة منتظرة في مطار العاصمة بكين الدولي. يُذكر أن “فان بينغ بينغ” تمتلك لقب صاحبة أغلى وجه في العالم، وذلك بعد أن ظهرت فاتورة التأمين لوجهها على الإنترنت، ووصل سعر التأمين إلى مئة مليون يوان.