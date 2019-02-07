شكرا لقرائتكم خبر عن وزير جنوبي يطالب الرئيس هادي بتدشين الأقاليم والبدء من حضرموت وعدم السماع للمجانين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا وزير النقل اليمني، صالح الجبواني الرئيس/ عبدربه منصور هادي، إلى الشروع في تدشين نظام الأقاليم والبدء من إقليم حضرموت.

وقال الجبواني- في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- مخاطبا الرئيس هادي: “من الغيظة إلى المكلا وسيئون، ومن شحن إلى الوديعة بامتداد تلك الأرض التي باركها الله وجدت يا سيدي الدولة، وجدت اليمنيون من صعدة إلى المهرة، وجدت اليمن الاتحادي”.

وأضاف: “لا فوضى، لا شعارات، لا أعلام تمثل الماضي.. لا مجموعات من المهووسين.. أهلنا في تلك الأرض يلهجون باسمك، ويباركون سيرتك ومسيرتك وخطواتك، هنا تباشير اليمن الاتحادي الجديد، هنا المستقبل الذي سينتصر”.

وتابع مخاطبا الرئيس: “فأمض -ولا تأبه للمتقولين والطارئين والمجانين- لما أنت مرسل إليه فأبنائك في الإقليم الشرقي إقليم حضرموت ينتظرون منك الشروع في تدشين الأقاليم من هنا وليكن إقليمهم بداية غيث اليمن الاتحادي”.

وختم وزير النقل منشوره “جرب يا سيدي والتجربة أكبر برهان.. لا تتأخر”.

يشار إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كانت قد أقرت نظام اليمن الاتحادي, والمكون من ستة أقاليم من بينها إقليم حضرموت الذي يضم حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى.