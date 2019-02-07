شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يفضل أن تقدم ساخنة.. فائدتها أكبر بعد الطهي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندخل كثيرا في نقاش بشأن ما إذا كان من الأفضل تناول بعض الخضراوات نيئة أم مطهية، من دون تقديم مبررات صحية بهذا الخصوص، تثبت صحة فرضياتنا.

لكن الخبراء يؤكدون أن هناك بعض الأطعمة لا بد من طهيها، إما لتسهيل هضمها أو للتخلص مما يعلق بها من جراثيم، أو الاثنين معا، فضلا عن أن طبخ بعض الخضراوات يكون ضروريا بالنسبة للأطفال.

واستعرض موقع “ستاندر ميديا” عددا من الخضراوات التي من المفضل أن تقدم ساخنة أو مطبوخة، نتناول هنا 3 منها.

السبانخ واللفت

هل سبق لك أن رأيت ما يحدث للسبانخ أو اللفت عندما يتم طهيهما؟ إنهما ينكمشان كليا. فهما مليئان بحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمواد المضادة للأكسدة.

والسبانخ يصبح أكثر سلاسة خاصة عند قليه مع زيت جوز الهند، وإضافة قليل من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج إليه. وللسبانخ دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول.

الجرز

الجزر من الخضراوات الصلبة التي ليس من السهل قضمها أو مضغها، لذا ينصح بطهيها لفترة قصيرة على نار هادئة الأمر الذي يجعلها أسهل في التناول وأسهل في الامتصاص خلال عملية الهضم.

وإذا كنت تريد الحصول على أكبر كمية ممكنة من البيتا كاروتين وفيتامين (أ) الموجودين في الجزر فعليك بتبخيره لدقائق معدودة، فهذا سيجعله أكثر فائدة للجسم وأسهل في الهضم.

الطماطم

يقول الخبراء إنه بإمكان الطماطم تزويد الجسم بالمزيد من العناصر الغذائية عندما تكون ساخنة، فهي تحتوي على فيتامينات A وC وK وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم.

ويوصي الأطباء، الرجال على وجه التحديد، بشرب نصف لتر من عصير الطماطم في اليوم، فهي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.