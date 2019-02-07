شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يكبد الانقلابيين خسائر فادحة في نهم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الخميس، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.
واستهدف القصف المدفعي مواقع المليشيا في منطقتي “نبقان”، و”قرن الذياب” في حريب منهم.
واسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
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