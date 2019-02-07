شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: العارضة مريم الرياشي تستفز اليمنيين بصورها المثيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مريم ناظم الفتاة التي أصبحت حديث مواقع التواصل في اليمن، في الفترة الأخيرة وذلك بسبب ظهورها الملفت والغير مسبوق كأول مودل من أصول يمنية في ازبكستان .
تعيش ناظم في مدينة طشقند عاصمة ازبكستان، وتكشف في حديث مع ” سيجما” عن تفاصيل تخص حياتها الخاصة لأول مرة، والجنسية الحقيقة التي تحملها .
تقول الحسناء يمنية الأصل، أنها من أم روسية وأب يمني من محافظة البيضاء، وهي تحمل الجنسيتين الروسية واليمنية معا.
وعن سبب إقامتها في ازبكستان قالت مريم، أنها غادرت صنعاء قبل اندلاع الحرب بأيام في إجازة مع عائلتها إلى طشقند، وعندما علمت بالحرب وإغلاق مطار صنعاء قررت مع عائلتها العيش هناك.
وأضافت أن طبيعة المجتمع والمعيشة في الدولة ساهما في استقرار العائلة، كما شجع ذلك من تحقيق الشغف والعمل كمودل .
وأشارت أنها تسعى إلى تشجيع ودعم الفتيات اليمنيات، على المضي قدما نحو تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، بدون خوف أو تردد.
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