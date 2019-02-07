شكرا لقرائتكم خبر عن معجب يضع “حلا الترك” في موقف محرج.. شاهد ماذا طلب منها أمام والدتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للفنانة حلا الترك، تتعرض فيه لموقف محرج خلال تواجدها مع والدتها منى السابر في أحد المحال الخاصة ببيع الأحذية. وفي المقطع تظهر “حلا” وهي تتحدث مع أحد المعجبين، الذي فاجأها وطلب منها أن تغني له، إلا أن “حلا” ارتبكت واستنجدت بوالدتها التي بدت متضايقة ومتوترة، ومن ثم رفضت حلا طلبه. وقالت إنها لا تمانع من التقاط الصور معه لكنها ترفض أن تغني. يذكر أن “حلا” تستكمل ​التحضيرات اللازمة لبرنامجها الجديد والذي​ ستطل من خلاله على قناة MBC 4،المقبل هذا الشهر. ومن المقرر أن يكون البرنامج على طريقة تلفزيون الواقع بحيث سيكون لمحبي ومتابعي الترك الفرصة للتعرف عليها أكثر وعلى حياتها الشخصية.



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