شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تتعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها على أسلاك الضغط العالي؟.. شركة الكهرباء تجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة (الضغط العالي).

وأوضحت الشركة في مقطع توعوي مصور، نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، ولذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، ولا تتعرض للصعق.

وبينت أنه إذا حدث أن لامس الطائر الخط الآخر أو الخط الأرضي، فإن الدائرة الكهربائية تغلق ويصعق الطائر.

