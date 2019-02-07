شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني صباح اليوم الخميس 7 فبراير 2019 .. شاهد كم أصبح السعر الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �سعار صرف الریال الیمني مقابل العملات الأجنبیة(الدولار الأمریكي ـالریال السعودي) في صنعاء وعدن صباح الیوم الخمیس الموافق 7فبرایر 2019م .

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمریكي: شراء| 590 البیع | موقف

الریال السعودي : شراء| 154 البیع | 156

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمریكي : شراء| 600البیع | موقف

الریال السعودي : شراء 156 البیع | 158



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