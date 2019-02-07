شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار جمهوري جديد بهذه التعيينات "أسماء وصور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناقلت مواقع الكترونية وثيقة قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد لمصلحة الأحوال المدنية ووكيلا للمصلحة في الجمهورية. وجاء في القرار بحسب الوثيقة المتداولة "قرار رئيس الجمهورية بتعيين سند جميل رئيس لمصلحة الأحوال المدنية وترقيته الى رتبه لواء وتعيين العقيد الركن محمد عيدروس باهارون وكيلا للمصلحة. وبحسب تاريخ القرار فقد صدر يوم 29 يناير 2019.

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