شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اعدام قتلة طفل البساتين رميا بالرصاص والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نفذ قبل قليل حكم الاعدام بحق قتلة طفل البساتين الطفل محمد سعد احمد بساحة سجن المنصورة بعدن.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في جلستها المنعقدة في 9 اغسطس 2018م،حكمها باعدام المتهمين الثلاثة في قضية طفل البساتين في العاصمة المؤقتة عدن .
وقضت المحكمة الحكم بالقصاص والتعزير بحق المتهمين وضاح رفعت علي محمد ، ومحمد خالد محمد صالح ، و بلقيس فرحان قائد ، لقتلهم المجني عليه الطفل محمد سعد احمد بطريقة وحشية بعد إغتصابه من قبل المتهمين الاول والثاني.
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