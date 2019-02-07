شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات سعودية مشددة لمزارعي القات وشيخ قبلي يتعهد بتبليغ أفراد قبيلته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبذل السلطات السعودية مساع حثيثة لاقتلاع مزارع القات من جبال جازان وما تقوم به الجهات المختصة في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية الالكترونية فإن مصادر اكدت لها أن أحد الشيوخ في المنطقة تعهد بإبلاغ أفراد قبيلته بعقوبات استحداث مزارع قات، فيما تضمن إقرار كان قد وقعه بأن عقوبة استحداث مزرعة للقات تصل حتى السجن لـ15 عامًا.

وأوضحت المصادر أن من العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات، تشمل الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور وجلد الجاني، فيما جاء إقرار هذا الشيخ على أن يبلغ قبيلته محذرًا من الاستحداث .

وكانت هيئة تعمير وتطوير المناطق الجبلية بجازان قد بدأت جهودها منذ سنوات للحد من زراعة القات في عددٍ من المحافظات الجبلية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.