شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد إعدام المدانين بقضية طفل البساتين بعدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تحدد موعد القصاص في المتهمين بقضية اغتصاب وقتل طفل البساتين في عدن وعددهم ثلاثة متهمين .
وقالت مصادر خاصة مقربة من القضية : إن تنفيذ حكم الإعدام في المدانين قد تقرر يوم غدا الخميس في مكان عام .
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في جلستها المنعقدة في 9 أغسطس 2018 برئاسة رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار ،حكمها بإعدام المتهمين الثلاثة في قضية طفل البساتين في العاصمة المؤقتة عدن .
وقضت المحكمة الحكم بالقصاص والتعزير بحق المتهمين وضاح رفعت علي محمد ، ومحمد خالد محمد صالح ، و بلقيس فرحان قائد ، لقتلهم المجني عليه الطفل محمد سعد أحمد بطريقة وحشية بعد اغتصابه من قبل المتهمين الأول والثاني .
وكانت المحكمة قررت في جلستها الأخيرة إعادة ملف القضية مع نسخة من الحكم إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات تنفيذه بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه وفقاً للقانون.
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