شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد للدولار امام الريال اليمني (اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد الدولار تراجعاً جديداً خلال التداول به في محلات الصرافة في صنعاء وعدن. وبلغ سعر الدولار اليوم 578 ريال شراء، في كلٍ من صنعاء وعدن. فيما بلغ سعر الريال السعودي 153 ريال شراء في كلٍ من صنعاء وعدن ايضا.

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